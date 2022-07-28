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30 минут назад

Зеленский подтвердил слухи о лишении гражданства бизнесмена Корбана

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил слухи о лишении гражданства бизнесмена и политика Геннадия Корбана. Он подчеркнул, что решение властей страны является законным. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Зеленский подтвердил слухи о лишении гражданства бизнесмена Корбана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Геннадий Корбан рассказал ранее в социальных сетях, что украинские пограничники изъяли у него паспорт, обосновав это тем, что предприниматель находится в статусе лица без гражданства, сообщает ТАСС.

СМИ: Зеленский лишил гражданства Корбана, Рабиновича и Коломойского

Он отметил, что несмотря на потерю документа, ему удалось вернуться в Польшу. В дальнейшем политик намеревается въехать на Украину на основе свидетельства о рождении, в котором в соответствующей графе указан город Днепропетровск.

Напомним, что Зеленский в июле произвел значительные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. А также лишил гражданства Украины общественных деятелей и бизнесменов.

В мире,Геннадий Корбан,Владимир Зеленский,
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