Зеленский подтвердил слухи о лишении гражданства бизнесмена Корбана

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил слухи о лишении гражданства бизнесмена и политика Геннадия Корбана. Он подчеркнул, что решение властей страны является законным. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Геннадий Корбан рассказал ранее в социальных сетях, что украинские пограничники изъяли у него паспорт, обосновав это тем, что предприниматель находится в статусе лица без гражданства, сообщает ТАСС.

Он отметил, что несмотря на потерю документа, ему удалось вернуться в Польшу. В дальнейшем политик намеревается въехать на Украину на основе свидетельства о рождении, в котором в соответствующей графе указан город Днепропетровск.