Киев не согласился с позицией Москвы по соглашению о вывозе зерна

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не согласна с позицией России о том, что соглашение по экспорту зерна не содержит никаких препятствий для продолжения специальной военной операции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Мы осуждаем позицию Российской Федерации, заявившей, что ничего не препятствует продолжению ее войны на Украине. Мы не согласны с этим», – заявил Сергей Кислица на брифинге с участием заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса.
Представители ООН и участники брифинга от комментариев воздержались.
Напомним, что ранее в ООН назвали дату вывоза зерна из порта Украины. Так, первое судно с зерном может покинуть порт Украины в пятницу, 29 июля.