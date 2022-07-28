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5 минут назад

Киев не согласился с позицией Москвы по соглашению о вывозе зерна

Елена Прошина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не согласна с позицией России о том, что соглашение по экспорту зерна не содержит никаких препятствий для продолжения специальной военной операции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Киев не согласился с позицией Москвы по соглашению о вывозе зерна
Фото: ReutersReuters

«Мы осуждаем позицию Российской Федерации, заявившей, что ничего не препятствует продолжению ее войны на Украине. Мы не согласны с этим», – заявил Сергей Кислица на брифинге с участием заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса.

Представители ООН и участники брифинга от комментариев воздержались.

Напомним, что ранее в ООН назвали дату вывоза зерна из порта Украины. Так, первое судно с зерном может покинуть порт Украины в пятницу, 29 июля.

В мире,Мартин Гриффитс,Сергей Кислица,ООН,
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