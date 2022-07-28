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6 минут назад

В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

Елена Прошина

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что власти Северной Кореи готовы к применению ядерного оружия. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие
Фото: ReutersReuters

«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Фархан Хак.

Заявление о том, что КНДР готова в любой момент мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны, Ким Чен Ын сделал во время празднования годовщины перемирия в Корейской войне.

В США призвали готовиться к отражению ядерных ударов

Ранее он также объявил о том, что КНДР полностью готова к любым военным столкновениям с США.

В мире,Фархан Хак,Чен Ким,ООН,
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