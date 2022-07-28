В ООН ответили на слова Ким Чен Ына о готовности применить ядерное оружие

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что власти Северной Кореи готовы к применению ядерного оружия. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

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«Мы против любой риторики, касающейся использования подобного смертоносного оружия и продолжаем призывать к возобновлению переговоров по мирной денуклеаризации Корейского полуострова», – сказал Фархан Хак.

Заявление о том, что КНДР готова в любой момент мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны, Ким Чен Ын сделал во время празднования годовщины перемирия в Корейской войне.