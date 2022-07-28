Пока вы не уснули: взбесивший США поступок Зеленского и способ России влиять на курс доллара

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Япония обратилась к России с требованием

legion media

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки заявил, что Токио направил России представление с призывом исключить Курилы из зоны учений Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости».

«27 июля по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил политик.

«Держат нас за лохов»: в Конгрессе США взбесились из-за поступка Зеленского

Члены Конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес были взбешены фотосессией главы Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для модного журнала. Как сообщает РИА Новости, американские политики возмутились подобному мероприятию на фоне требований поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что на съемках для Vogue Зеленский помогал супруге в фотосессии — снимки с ними оказались в сети. Фонами для нашумевшей фотосессии стали кабинет украинского лидера и аэропорт Антонов в Гостомеле — там Елена сфотографировалась вместе с военнослужащими украинской армии.

В России запустят новый механизм влияния на курс доллара

Государство начнет контролировать курс российской валюты и оказывать влияние на доллар. Соответствующий механизм разрабатывают Банк России и Минфин, сообщили Ura.ru эксперты.

С этой целью к торгам на Московской бирже возобновили допуск иностранных игроков. Так, возобновится арбитраж – без этого условия управлять курсами валют нельзя. По словам профессора Высшей школы экономики, инвестбанкира Евгения Когана, арбитраж не функционирует при изолировании

российского фондового рынка от зарубежного.

Черноморский флот РФ завоевал господство в Азовском море

Черноморский флот (ЧФ) РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море и взял контроль над северо-западной частью Черного моря. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил командующий флотом Игорь Осипов. По его словам, корабли и авиация ударами высокоточного оружия уничтожают критически важные объекты врага, а также поддерживают наступательные действия сухопутных войск.

У Путина может появиться влиятельный союзник в НАТО и G7

У президента России Владимира Путина может появиться новый союзник в НАТО и G7. Ею может стать возможный приемник Марио Драги на посту премьера Италии Джорджия Мелони. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Путин назначил заместителя Шойгу

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальника управления кадров Минобороны генерала Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности», — сказано там.

Убийца 17-летней девушки из Новосибирска раскрыл мотив преступления

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске назвал причину своих действий. Как он сообщил РИА Новости, на преступление его заставила пойти измена возлюбленной после двух лет отношений. Сегодня Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, он проведет в СИЗО два месяца. При общении с журналистами он заявил, что «очень любил» девушку, в момент преступления был пьян, а в совершенном раскаивается.

В отместку за Грайнер: В США призвали посадить Овечкина в Гуантанамо

Американские болельщики требуют отправить российского капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в тюрьму из-за ситуации с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Как сообщает Inoprosport, фанаты предлагают арестовать хоккеиста, чтобы посадить его в тюрьму Гуантанамо и обменять на Грайнер.

Захарова рассказала анекдот о Ленине и Зеленском

Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале анекдот о президенте Украины Владимире Зеленском и влиянии его деятельности на страну.

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — написала она.

По мнению представителя МИДа, Зеленский надоел мировой общественности, «им обкормили», его формат общения и военизированный образ изменить «без несбыточной победы» не смогли, поэтому и переключились на образ супруги украинского президента — Елены Зеленской, его и «раскручивают западные медиа».

Вайкуле впервые вышла на связь в соцсетях после слухов о рецидиве рака