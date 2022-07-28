На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о мнимой необходимости переписать историю первой половины XX века. Он пояснил, что изложить события Второй мировой войны в современной трактовке якобы следует для того, чтобы эффективно бороться с «Русским миром». Об этом пишет ТАСС.

Вадим Денисенко подчеркнул, что важная ошибка киевской власти заключалась в том, что история не была своевременно переписана в нужном ключе. Он полагает, что изложить свое видение событий Второй мировой войны необходимо сделать в обязательном порядке.

Он полагает также, что украинские специалисты должны написать новую историю для всех городов и сел Украины. В силу того, что опубликованные в 70-х годах XX века статьи и книги якобы «морально устарели».