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37 минут назад

На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны

Илья Родин

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о мнимой необходимости переписать историю первой половины XX века. Он пояснил, что изложить события Второй мировой войны в современной трактовке якобы следует для того, чтобы эффективно бороться с «Русским миром». Об этом пишет ТАСС.

На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вадим Денисенко подчеркнул, что важная ошибка киевской власти заключалась в том, что история не была своевременно переписана в нужном ключе. Он полагает, что изложить свое видение событий Второй мировой войны необходимо сделать в обязательном порядке.

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Он полагает также, что украинские специалисты должны написать новую историю для всех городов и сел Украины. В силу того, что опубликованные в 70-х годах XX века статьи и книги якобы «морально устарели».

Напомним, что российские официальные лица выступают категорически против подобных инициатив. Они отмечают, что недопустимо переписывать историю, выбрасывать из нее важные факты, нивелировать роль России в победе над нацизмом.

В мире,Вадим Денисенко,
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