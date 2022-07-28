СМИ: противники России в Европе "уходят один за другим"

Последние перемены в правительствах европейских стран заметно ослабили позиции противников России. К такому выводу пришел французский журнал Le Point, комментируя в своем новом номере, вышедшем в четверг, изменения в расстановке сил в Западной Европе.

По мнению еженедельника, противники России "падают один за другим". Как отмечает издание, британский премьер-министр Борис Джонсон "произнес прощальную речь в Палате общин 20 июля, а на следующий день бразды правления оставил итальянский премьер Марио Драги". Джонсон и Драги, "как бы ни относиться к их политике, входили в Европе в круг лидеров, наиболее склонных помогать Украине" в конфликте с Россией, утверждает журнал.

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Как считает Le Point, "Драги играл в минувшие месяцы ключевую роль в том, чтобы укреплять западное единство и формировать целую батарею беспрецедентных санкций против России". Журнал утверждает, что преемник Драги "будет более покладистым в отношениях с Москвой".

Во Франции избиратели проголосовали в июне за "самую скептически настроенную по отношению к Европе палату парламента с 1954 года". В тот год Национальное собрание (нижняя палата) отказалось ратифицировать договор о создании Европейского оборонительного сообщества.

Как пишет Le Point, в Венгрии апрельские выборы вновь принесли большинство голосов премьер-министру Виктору Орбану, основному союзнику России в Евросоюзе. В еженедельнике полагают, что "Венгрия, возможно, вскоре уже не будет в ЕС в одиночестве". Авторы отмечают, что в Германии правящая коалиция демонстрирует "признаки раскола на фоне масштабов ущерба, который принесет стране синдром зависимости от российского газа", а социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца "одержима идеей умиротворения".