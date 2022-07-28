В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
54 минуты назад

Süddeutsche Zeitung: в Мюнхене для экономии газа отключат фонтаны и подсветку ратуши

Газета.Ru

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что в городе отключат фонтаны, подсветку ратуши, горячую воду в офисах и школах на летний период в целях экономии газа. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

СМИ: в Германии для экономии газа отключат фонтаны и подсветку
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

По словам Райтера, сотрудники городской администрации должны быть готовы к некоторым ограничениям. К примеру, температура в офисах не должна будет подниматься выше 19°С, а коридоры и комнаты, которыми пользуются несколько человек, не будут отапливаться совсем.

Мэр Варшавы сообщил о возможном проведении Рождества без иллюминации

Сообщается, что подсветка исторических зданий, в том числе ратуши, будет отключаться на ночь. При отсутствии сильного трафика половина светофоров работать не будет, а 99% светофоров оснащены энергосберегающим светодиодами.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах отказаться от иллюминации на Рождество из-за экономии. По словам Тшасковского, ограничение на использование иллюминации в праздник не спасет ситуацию, но станет сигналом к тому, что власти города серьезно воспринимают необходимость экономить электроэнергию.

В мире,Дитер Райтер,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители