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5 минут назад

Эстония прекратит выдачу россиянам студенческих виз

Илья Родин

Таллин ввел ограничительные меры против граждан России и Белоруссии. Власти Эстонии приостановили выдачу студенческих виз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

Эстония прекратит выдачу россиянам студенческих виз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули также, что россияне и белорусы смогут трудоустроиться на короткий срок, но только в том случае, если у них будет действующая эстонская виза.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пояснил, что ранее жители РФ и Белоруссии получали шенгенскую визу в одном из государств ЕС и затем искали работу в стране. Теперь такая практика станет невозможной.

Дипломат предупредил также, что ведомство намеревается предложить Брюсселю дополнительные ограничительные меры против россиян. В частности, выдвинет инициативу по запрету выдачи Шенгена гражданам РФ,

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