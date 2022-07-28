Эстония прекратит выдачу россиянам студенческих виз

Таллин ввел ограничительные меры против граждан России и Белоруссии. Власти Эстонии приостановили выдачу студенческих виз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

«Выдача срочных виз и видов на жительство с целью обучения гражданам России и Белоруссии приостанавливается», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули также, что россияне и белорусы смогут трудоустроиться на короткий срок, но только в том случае, если у них будет действующая эстонская виза.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пояснил, что ранее жители РФ и Белоруссии получали шенгенскую визу в одном из государств ЕС и затем искали работу в стране. Теперь такая практика станет невозможной.