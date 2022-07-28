Российским и украинским туристам отказали в заселении в отелях Турции

На популярном турецком курорте Бодрум полиция опечатала два четырехзвездочных отеля, выселив оттуда туристов. Подробности сообщает издание Turizmgazetesi.

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Уточняется, что около 300 путешественников прибыли в гостиницы Palmet Bodrum и Middle Town и, прождав более пяти часов на входе, получили отказ в заселении. Среди оставшихся без жилья оказались российские, украинские и датские отдыхающие.

«Мы приехали в отель утром, но нас не пустили в номера, мы ждали здесь часами, неясно, что будет дальше. Нам сообщили, что развезут по другим отелям, так как мы не знаем, куда ехать», — пожаловалась одна из путешественниц.

Несколько недель назад руководство Palmet Bodrum и Middle Town получило предписание от городских властей о приостановке деятельности гостиниц, однако никакие меры со стороны отельеров приняты не были. По информации местного новостного агентства Bodrum Kent TV, объекты размещения были опечатаны из-за непредоставления профильным ведомствам отчета об оценке воздействия на окружающую среду.

В результате инцидента все туристы были перевезены в другие гостиницы курорта. При этом руководство отелей от комментариев отказалось, сославшись на то, что «и так находятся в затруднительном положении».