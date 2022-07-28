Джо Байден прокомментировал данные о снижении ВВП США

Американский президент заявил, что экономика страны на правильном пути, а её замедление неудивительно.
«После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — говорится в комментарии Байдена, сообщает Белый дом.
По словам президента США, страна пройдёт через этот переход и станет сильнее.
Ранее бюро экономического анализа Минторга США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП страны во втором квартале опустился на 0,9% в пересчёте на год. Экономика США снижается второй квартал подряд.