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1 час назад

Джо Байден прокомментировал данные о снижении ВВП США

Говорит Москваиещё 2

Американский президент заявил, что экономика страны на правильном пути, а её замедление неудивительно.

Джо Байден прокомментировал данные о снижении ВВП США
Фото: ReutersReuters

«После прошлогоднего исторического экономического роста, восстановления рабочих мест в частном секторе, потерянных во время пандемии, неудивительно, что экономика замедляется, поскольку федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — говорится в комментарии Байдена, сообщает Белый дом.

По словам президента США, страна пройдёт через этот переход и станет сильнее.

Ранее бюро экономического анализа Минторга США выпустило пресс-релиз, согласно которому ВВП страны во втором квартале опустился на 0,9% в пересчёте на год. Экономика США снижается второй квартал подряд.

В мире,Джозеф Байден,
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