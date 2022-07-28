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1 час назад

Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Илья Родин

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент страны большинством голосов принял законопроект закон о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект об особых правах и гарантиях для поляков был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. За принятие закона в четверг, 28 июля, проголосовали 283 депутата.

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Согласно постановлению, граждане Польши получили право находиться на украинской территории в течение 18 месяцев после его принятия. Им предоставляются права и свободы, предусмотренные для украинцев.

В том числе, для легального трудоустройства им не требуется получать патент или какое-либо другое разрешение. Поляки могут зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков, а также получают право на образование, медобслуживание, выплату социальных пособий.

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