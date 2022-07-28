Рада приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент страны большинством голосов принял законопроект закон о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что законопроект об особых правах и гарантиях для поляков был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. За принятие закона в четверг, 28 июля, проголосовали 283 депутата.

Согласно постановлению, граждане Польши получили право находиться на украинской территории в течение 18 месяцев после его принятия. Им предоставляются права и свободы, предусмотренные для украинцев.