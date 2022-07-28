В Литве предложили ввести безвизовый режим с Россией

Оппозиция Литвы предлагает ввести безвизовый режим с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».
Отмечается, что для начала безвизовый режим предлагают наладить между Литвой и Калининградской областью. Похожий опыт уже провели в Минске, введя безвиз для Литвы, Латвии и Польши. В итоге с 15 апреля в Беларусь въехало уже около 130 тысяч человек.
Лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швянчёнене подчёркивает, что в Литве много тех, кто хотел бы поехать в Россию.
«Мы хотим партнерства на разных уровнях, добрососедских отношений и чтобы не было вражды», – заключила Эрика.
Напомним, что ранее Литовские власти запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию республики.