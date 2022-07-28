В Литве предложили ввести безвизовый режим с Россией

Отмечается, что для начала безвизовый режим предлагают наладить между Литвой и Калининградской областью. Похожий опыт уже провели в Минске, введя безвиз для Литвы, Латвии и Польши. В итоге с 15 апреля в Беларусь въехало уже около 130 тысяч человек.