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18 минут назад

В Литве предложили ввести безвизовый режим с Россией

Елена Прошина

Оппозиция Литвы предлагает ввести безвизовый режим с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».

В Литве предложили ввести безвизовый режим с Россией
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что для начала безвизовый режим предлагают наладить между Литвой и Калининградской областью. Похожий опыт уже провели в Минске, введя безвиз для Литвы, Латвии и Польши. В итоге с 15 апреля в Беларусь въехало уже около 130 тысяч человек.

Лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швянчёнене подчёркивает, что в Литве много тех, кто хотел бы поехать в Россию.

«Мы хотим партнерства на разных уровнях, добрососедских отношений и чтобы не было вражды», – заключила Эрика.

Напомним, что ранее Литовские власти запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд на территорию республики.

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