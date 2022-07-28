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1 час назад

В Финляндии придумали шесть способов не пускать россиян в Европу

Lenta.ru

В финском МИД придумали шесть способов ограничения российского туризма в страны Евросоюза. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Соответствующее заявление сделал глава консульского отдела МИД Юсси Таннер на фоне обсуждения уместности присутствия российских туристов в Европе из-за проведения военных действий на Украине.

МИД пообещал ответить Финляндии на возможную отмену выдачи виз россиянам

Во-первых, в Финляндии предложили полностью прекратить выдачу виз гражданам России, что запрещено законодательством Шенгенского пространства. Второй способ не пускать россиян на территорию ЕС — ограничить число принимаемых заявлений на получение визы.

Третий вариант — разрешить въезд только по веским причинам. К ним относятся лечение, похороны родственников, воссоединение с семьей и другие схожие обстоятельства.

Также в МИД выступили с предложением аннулировать все ранее выданные россиянам визы или запретить все пассажирские перевозки между странами. В заключение Таннер заявил о необходимости принять общее решение об ограничении туризма на уровне всего Евросоюза.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.

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