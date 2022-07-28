В Финляндии придумали шесть способов не пускать россиян в Европу

В финском МИД придумали шесть способов ограничения российского туризма в страны Евросоюза. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Соответствующее заявление сделал глава консульского отдела МИД Юсси Таннер на фоне обсуждения уместности присутствия российских туристов в Европе из-за проведения военных действий на Украине.

Во-первых, в Финляндии предложили полностью прекратить выдачу виз гражданам России, что запрещено законодательством Шенгенского пространства. Второй способ не пускать россиян на территорию ЕС — ограничить число принимаемых заявлений на получение визы.

Третий вариант — разрешить въезд только по веским причинам. К ним относятся лечение, похороны родственников, воссоединение с семьей и другие схожие обстоятельства.

Также в МИД выступили с предложением аннулировать все ранее выданные россиянам визы или запретить все пассажирские перевозки между странами. В заключение Таннер заявил о необходимости принять общее решение об ограничении туризма на уровне всего Евросоюза.