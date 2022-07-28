Глава МВД Сербии ответил Косово на обвинения в адрес России

Глава МВД Сербии Александр Вулин раскритиковал слова президента самопровозглашенной республики Косово Вьосе Османи о том, что Россия якобы дестабилизирует Балканы «с помощью своего сателлита – Сербии». Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, Сербия самостоятельно принимает все решения, так как это суверенное государство, чем Косово не является.

«Сербия охраняет мир на Балканах, а Россия "дестабилизирует" регион настолько, насколько она бомбила нас (атака на Югославию в 1999 году - прим.), настолько, насколько пыталась "отнять" часть территории Сербии, или насколько пыталась "аннулировать" Дейтонское мирное соглашение», - заявил Вулин.

Он также подчеркнул, что Белград не участвует в антироссийской истерии, но это не означает, что Сербия выступает в роли чьего-либо сателлита. Страна ведет нейтральную политику, является суверенной и независимой, как и ее президент Александр Вучич.