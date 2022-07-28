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19 минут назад

Президент Литвы вручил Зеленскому орден Витовта Великого

Газета.Ru

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому в Верховной раде орден Витовта Великого с золотой цепью — высшую госнаграду этой страны. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Президент Литвы вручил Зеленскому орден Витовта Великого
Фото: соцсетисоцсети

«Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу», — написал нардеп Алекснй Гончаренко в своем Telegram-канале. Науседа подписал декрет о награждении президента Украины еще в марте 2022 года.

Тогда отмечалось, что Зеленский стал «символом героизма народа, его борьбы за свободу и право на самоопределение».

Орден Витовта (или Витаутаса) Великого был учрежден в 1930 году для награждения литовских и иностранных граждан за особые заслуги перед Литвой. Витовт был великим князем Литовского княжества в 1392-1430 годах.

Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас пообещал Украине бронетранспортеры М-113 и М-577.

В мире,Арвидас Анушаускас,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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