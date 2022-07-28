Стала известна дата открытия восстановленного Нотр-Дама в Париже

Нотр-Дам планируют открыть для посещения и церковных служб уже в 2024 году. Как сообщает «РГ», министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что работы по реконструкции собора после пожара.

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Чиновница отметила, что в 2024 году будут завершены большая часть работ по восстановлению и открытия собора Парижской Богоматери. Отмечается, что необходимые работы по укреплению уцелевшей части конструкции были завершены еще осенью 2021 года, а реставраторы приступили к работе зимой 2022 года.

Напомним, что в апреле 2019 года на Страстной неделе в соборе произошел сильный пожар. В результате оказались разрушены часть шпиля, часы и кровля ХII. Благодаря действиям пожарных каркас Нотр-Дама удалось спасти.