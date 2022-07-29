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5 минут назад

Обозреватель Bloomberg предрекла потерю Германией лидерской позиции в ЕС

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель Bloomberg Мария Тадео выразила мнение, что Германия теряет свои лидерские позиции в Евросоюзе в связи с энергетическим кризисом.

Германии предрекли потерю лидерской позиции в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она написала, что на протяжении десятилетия Берлин обладал «моральным и финансовым авторитетом» в ЕС, фактически руководя политикой и «играя роль плохого полицейского» для более слабых южных экономик. Энергетический кризис нарушил этот баланс, утверждает Тадео.

«Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели — промышленность, работающую на дешевом газе — и слепоту ее политического руководства к зависимости от Кремля», — пишет журналист.

По ее мнению, в то время как Берлин пытается справиться с шоком, Юг Европы становится все более напористым. Такие последствия, считает Тадео, стали не «местью за годы жесткой экономии под руководством Германии», а перегруппировкой сил, которая в конечном итоге может привести к «оздоровлению» ЕС, говорится в статье.

В мае глава МИД Германии Бербок заявила о полном отказе страны от российских энергоресурсов. По подсчетам немецких экспертов, отказ от российского газа станет причиной падения экономики на 12,5% и лишит работы 5,6 млн немцев.

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