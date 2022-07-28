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1 час назад

Зеленскому предложили присвоить новый титул

Алиса Селезнёва

Петиция с предложением «в это тяжелое время» присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому титул гетмана появилась на сайте офиса главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленскому предложили присвоить новый титул
Фото: ReutersReuters

«В это очень тяжелое время для нас всех предлагаю, чтобы нашему президенту предоставили титул гетмана Украины, как одному из самых выдающихся руководителей», - отметил автор петиции.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту Украины, она должна набрать более 25 тыс. голосов. Документ был зарегистрирован сегодня и пока набрал менее 10 голосов, отмечает издание.

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля

Ранее Европарламент на фоне начала Россией спецоперации на Украине выдвинул Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Несмотря на то, что срок подачи заявок к тому моменту уже истек, политики призвали Норвежский нобелевский комитет сделать исключение. Свою просьбу они объяснили «историческими и беспрецедентными событиями». Однако в Нобелевском комитете заявили, что не могут продлить сроки выдвижения кандидатов.

В мире,Владимир Зеленский,Уинстон Черчилль,Нобелевский комитет,Европарламент,
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