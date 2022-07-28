Зеленскому предложили присвоить новый титул

«В это очень тяжелое время для нас всех предлагаю, чтобы нашему президенту предоставили титул гетмана Украины, как одному из самых выдающихся руководителей», - отметил автор петиции.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту Украины, она должна набрать более 25 тыс. голосов. Документ был зарегистрирован сегодня и пока набрал менее 10 голосов, отмечает издание.

Ранее Европарламент на фоне начала Россией спецоперации на Украине выдвинул Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Несмотря на то, что срок подачи заявок к тому моменту уже истек, политики призвали Норвежский нобелевский комитет сделать исключение. Свою просьбу они объяснили «историческими и беспрецедентными событиями». Однако в Нобелевском комитете заявили, что не могут продлить сроки выдвижения кандидатов.