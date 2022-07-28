Собор Парижской Богоматери откроют в 2024 году

Собор Парижской Богоматери откроют для посетителей и богослужений в 2024 году. Об этом пишет агентство Франс Пресс в четверг, 28 июля

Фото: nicetourisme.com / Nice Tourisme nicetourisme.com / Nice Tourisme

— Работы продвигаются быстрыми темпами, в соответствии с запланированным и ожидаемым графиком. Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большой части работ по восстановлению и открытия собора для богослужений и общественности, — рассказала министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Огонь обрушил шпиль собора и уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля. Спецслужбам удалось потушить огонь лишь на утро следующего дня. На реставрацию собора удалось собрать порядка 830 миллионов евро благодаря пожертвованиям.