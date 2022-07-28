В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
34 минуты назад

Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма

Елена Прошина

Сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Причиной этого служат события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Принято/согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», - говорится на сайте американского конгресса.

В документе отмечается, что Россия якобы осуществляла террористические кампании и применяла силы против мирных людей в Чечне. Также отмечается, что РФ наносила удары в Сирии, с 2014 года поддерживает Донбасс и прочее.

Резолюция была внесена еще 9 мая. В документе отмечается, что резолюция является «необязательной к исполнению».

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что признание России страной спонсирующую терроризм не решит конфликт на Украине, а только ухудшит его, вызвав противоречия между США и РФ.

В мире,Сенат США,Госдеп США,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители