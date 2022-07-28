Сенат США принял резолюцию по признанию России страной-спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Причиной этого служат события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Принято/согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», - говорится на сайте американского конгресса.

В документе отмечается, что Россия якобы осуществляла террористические кампании и применяла силы против мирных людей в Чечне. Также отмечается, что РФ наносила удары в Сирии, с 2014 года поддерживает Донбасс и прочее.

Резолюция была внесена еще 9 мая. В документе отмечается, что резолюция является «необязательной к исполнению».