Обзор иноСМИ: США на пороге гражданской войны и паника в Европе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США стоят на пороге гражданской войны

Украинский кризис, дипломатическое противостояние и борьба за газовые рынки говорят о новой холодной войне между Россией и США, исход которой во многом определит политическая стабильность внутри этих стран. И если рейтинг президента России Владимира Путина находится на уровне 80%, то американский лидер Джо Байдена не пользуется доверием избирателей, пишет японское Daily Shincho.

Издание отметило, что действия Байдена одобряет всего 36% американцев. Под угрозой находится и судебная система, после того, как Верховный суд США отменил постановление, признающее аборт конституционным правом. При этом опрос Чикагского университета показал, что большинство американцев считает правительство коррумпированным. Все это создает предпосылки для раскола общества и гражданской войны, считают эксперты.

Европа в панике из-за сокращения поставок российского газа

Заявление российской компании «Газпром» о сокращении поставок газа из-за проблем с ремонтом турбин «Северного потока» привело к резкому росту цен на электроэнергию в Европе. А Германия столкнулась с необходимостью сокращения производства, отмечает турецкое издание Sabah.

Европейские политики обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия и договорились о сокращении его потребления на 15 процентов. При этом в Евросоюзе будет установлена система сигнализации, в случае срабатывания которой сокращение потребления из добровольного станет обязательным.

Трамп предрек США судьбу СССР

Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил с программной речью в Вашингтоне, в которой обозначил проблемы США и предрек стране в случае отказа от их решения судьбу Советского Союза. Его слова приводит The Guardian.

По мнению Дональда Трампа, сейчас американское общество допустило, что наркоманы заполонили улицы городов, в детсады «пропихивается контент сексуального характера», через границы на территорию страны проникают преступники, а экономика находится в глубоком упадке. «Мы движемся в направлении того, что наша страна станет еще одним Советским Союзом или превратится в Кубу большого масштаба, где все потеряно и нет надежды на лучшее», - констатировал он.

Египет ищет способы преодолеть продовольственный кризис

В Египте на фоне украинского кризиса и сокращения поставок зерна начинает ощущаться нехватка пшеницы, что уже вызвало рост цен на хлеб. Власти страны делают все возможное, чтобы не допустить «хлебных бунтов», пишет Le Figaro.

Правительство страны объявило о заключении беспрецедентного договора на поставки 815 тысяч тонн пшеницы, главным образом, из Франции и Румынии, субсидирует цены на хлеб, выделило $25 млн для поддержки фермеров. А перед Министерством сельского хозяйства Египта стоит задача увеличить производство пшеницы внутри страны с нынешних 45% до 65% к 2025 году.

Россия и Китай укрепляют военное сотрудничество

Команда Китая отправится в Россию для участия в Армейских международных играх. Власти двух стран укрепляют военное сотрудничество на фоне резкого обострения отношений с Западом, сообщает South China Morning Post.