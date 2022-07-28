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29 минут назад

На Украине допустили выдачу олигарха Коломойского США

Лера Букина

Олигарх Игорь Коломойский может быть передан США. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в интервью Youtube-каналу Breakfast Show, передает РИА Новости.

На Украине допустили выдачу олигарха Коломойского США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что американские власти ввели против него рестрикции. Кроме того, против олигарха проводится там расследование.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого», - отметил Лещенко.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о возможном подписании указа Зеленским о лишении гражданства некоторых россиян. Среди таких граждан – Коломойский, глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Коломойского обвиняют в коррупции – по этой причине американские власти ввели санкции против него и его семьи. Они считают, что деятельность олигарха в отношении Приватбанка (основан олигархом) не является законной.

Также от минюста США поступило требование о конфискации трех зданий, владельцем которых является Коломойский. Они оцениваются примерно в 60 миллионов долларов.

В мире,Геннадий Корбан,Сергей Лещенко,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,Игорь Коломойский,Министерство юстиции США,
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