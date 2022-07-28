На Украине допустили выдачу олигарха Коломойского США

Олигарх Игорь Коломойский может быть передан США. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в интервью Youtube-каналу Breakfast Show, передает РИА Новости.

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Напомним, что американские власти ввели против него рестрикции. Кроме того, против олигарха проводится там расследование.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого», - отметил Лещенко.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о возможном подписании указа Зеленским о лишении гражданства некоторых россиян. Среди таких граждан – Коломойский, глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Коломойского обвиняют в коррупции – по этой причине американские власти ввели санкции против него и его семьи. Они считают, что деятельность олигарха в отношении Приватбанка (основан олигархом) не является законной.