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39 минут назад

«Держат нас за лохов»: в Конгрессе США взбесились из-за поступка Зеленского

Елена Прошина

Члены Конгресса США Лорен Боберт и Майра Флорес были взбешены фотосессией главы Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для модного журнала. Как сообщает РИА Новости, американские политики возмутились подобному мероприятию на фоне требований поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, что на съемках для Vogue Зеленский помогал супруге в фотосессии — снимки с ними оказались в сети. Фонами для нашумевшей фотосессии стали кабинет украинского лидера и аэропорт Антонов в Гостомеле — там Елена сфотографировалась вместе с военнослужащими украинской армии.

Елена Зеленская появилась на обложке Time

В своих соцсетях Флорес отметила, что Байден призывает продолжать передавать Киеву миллиарды долларов, тогда как в ответ Зеленские «дарят фотосессию для журнала Vogue».

Боберт был в высказываниях более жестким, подчеркнув, что пока США выделяет Украине 60 млрд долларов, Киев «держит их за кучку лохов».

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в последнее время страны Запада стали активно продвигать супругу Зеленского. По ее мнению, это произошло из-за того, что к фигуре украинского лидера уже нет былого внимания, а его образ уже всем надоел.

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