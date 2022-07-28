Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки заявил, что Токио направил России представление с призывом исключить Курилы из зоны учений Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости».

«27 июля по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил политик.

Он также выразил обеспокоенность активизацией российских ВС у Японии на фоне продолжающихся военных действий на Украине.

Двумя днями ранее в российском Минобороны сообщили, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Маневры охватят 13 полигонов Восточного военного округа, в них также примут участие войска ВДВ, Дальней и Военно-транспортная авиации, а также иностранные военные.