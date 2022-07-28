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1 час назад

Украинский дрон атаковал жилой дом с сотрудниками Запорожской АЭС

News.ru

Украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по дому, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара. В результате удара никто не пострадал, поврежден жилой дом на улице Приднепровская.

Украинский дрон атаковал жилой дом с сотрудниками Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку «Сосновый Бор» города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. <...> Жертв удалось избежать, — сообщил представитель администрации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией. По ее словам, ситуацию вокруг АЭС нагнетает именно Киев, используя атаки беспилотников и запугивая персонал станции. До этого она напомнила, что 18 июля в результате атаки беспилотника ВСУ снаряды упали буквально в нескольких десятках метров от критической инфраструктуры объекта и чудом не вызвали техногенную аварию.

Раскрыты подробности атаки на Запорожскую АЭС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев также заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, таким образом нарушается резолюция и решения генеральной конференции МАГАТЭ, но США и европейских союзников Украины такое положение дел устраивает.

В мире,Происшествия,Иван Нечаев,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,
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