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1 час назад

Версия о подмене Байдена набрала популярность в США

Елена Прошина

В США становится популярной версия о том, что президента Джо Байдена подменили. Как сообщает URA.RU, в интернете распространился ролик с фотографиями главы государства, который сделаны в разное время.

На кадрах приводится сравнение снимков до президентства, 2015-2017 годов, а также более свежие фото — незадолго до избрания и во время работы на посту главы государства. Пользователи сети отмечают, что лица «Байденов» сильно отличаются — на более ранних фото у него была немного другая форма носа, мочки ушей и разрез глаз.

Американцев напугал неморгающий Байден

Отметим, что американцы нередко удивляются внешности своего президента. Недавно их насторожило видео, в ходе которого Байден выступал с речью и не моргал.

Консерватор Бенни Джонсон заметил, что глава государства слишком мало моргает во время речи. Зрители посчитали, что за 94 секунды видео он моргнул лишь дважды. Кроме того, за это время у него изменился цвет глаз — с голубого на карий.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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