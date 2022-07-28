Версия о подмене Байдена набрала популярность в США

В США становится популярной версия о том, что президента Джо Байдена подменили. Как сообщает URA.RU, в интернете распространился ролик с фотографиями главы государства, который сделаны в разное время.

На кадрах приводится сравнение снимков до президентства, 2015-2017 годов, а также более свежие фото — незадолго до избрания и во время работы на посту главы государства. Пользователи сети отмечают, что лица «Байденов» сильно отличаются — на более ранних фото у него была немного другая форма носа, мочки ушей и разрез глаз.

Отметим, что американцы нередко удивляются внешности своего президента. Недавно их насторожило видео, в ходе которого Байден выступал с речью и не моргал.