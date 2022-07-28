Численность боевиков ИГ в Афганистане выросла до 6 тысяч

Численность боевиков ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) на территории Афганистана достигла примерно 6 тысяч человек, с момента прихода к власти талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) она увеличилась в три раза. Об этом заявил на брифинге в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Ориентировочно, оценочно их численность дошла до шести тысяч. Если вы помните, после прихода к власти талибов, их жестких шагов в отношении игиловцев их число было порядка двух тысяч с чем-то, то есть даже навскидку трехкратное увеличение", - сказал он.
"До прихода к власти талибов игиловцев было за десять тысяч", - отметил Кабулов.
Он добавил, что это самая негативная сторона развития афганской ситуации, она представляет опасность не только для Кабула, но и для национальных интересов российских партнеров - Ирана, Пакистана и КНР.
По словам Кабулова, в результате санкций у талибов не хватает финансовых ресурсов, чтобы на должном уровне поддерживать боеспособность и материальное состояние хотя бы контртеррористических сил. Спецпредставитель президента РФ высказал мнение, что Запад намеренно создает условия для укрепления террористической группировки.