Численность боевиков ИГ в Афганистане выросла до 6 тысяч

"Ориентировочно, оценочно их численность дошла до шести тысяч. Если вы помните, после прихода к власти талибов, их жестких шагов в отношении игиловцев их число было порядка двух тысяч с чем-то, то есть даже навскидку трехкратное увеличение", - сказал он.