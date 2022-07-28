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1 час назад

США обвинили в повторении с Украиной ошибки 20-летней давности

Елена Прошина

Власти США на Украине повторяют свою ошибку, допущенную в Афганистане 20 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание The Global Times.

США обвинили в повторении ошибки 20-летней давности
Фото: ReutersReuters

Речь идет о снабжении Киева оружием. По мнению автора статьи, Вашингтон думает, что повторяет тем самым афганский «успех». При этом автор напоминает, что итогом войны в Афганистане стало то, что через 20 лет США вывели оттуда войска, бросив своих недавних союзников.

Теперь Вашингтон также помогает оружием и финансами Украине, несмотря на рекордно высокую инфляцию и неконтролируемо растущим государственным долгом.

Ранее сообщалось, что США намерены направить на Украину до 30 систем РСЗО. В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что главным вопросом сейчас является логистика доставки ракет для систем.

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Напомним, ранее экс-конгрессвумен Тулси Габбард сказала, что глава Белого дома Джо Байден потерпит поражение на Украине. По ее словам, причиной тому станет отсутствие четко обозначенных целей. Она привела в пример ситуацию в Афганистане и Ираке, где у Вашингтона не было конкретной миссии.

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