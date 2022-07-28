Власти США на Украине повторяют свою ошибку, допущенную в Афганистане 20 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание The Global Times.

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Речь идет о снабжении Киева оружием. По мнению автора статьи, Вашингтон думает, что повторяет тем самым афганский «успех». При этом автор напоминает, что итогом войны в Афганистане стало то, что через 20 лет США вывели оттуда войска, бросив своих недавних союзников.

Теперь Вашингтон также помогает оружием и финансами Украине, несмотря на рекордно высокую инфляцию и неконтролируемо растущим государственным долгом.

Ранее сообщалось, что США намерены направить на Украину до 30 систем РСЗО. В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что главным вопросом сейчас является логистика доставки ракет для систем.