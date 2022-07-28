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52 минуты назад

Живущего во дворе у американца сурка Чанка сняли на видео

Денис Фьючин

Сурок по кличке Чанк поселился во дворе у американца и живет там уже четвертый год. Забавное видео с грызуном опубликовано в Интернете.На кадрах можно увидеть, как пухлый зверек замирает во время своей трапезы, как будто позируя перед объективом.

О соседстве с сурком житель штата Делавэр узнал, когда установил в саду видеокамеру, обнаружив пропажу части урожая. Выяснилось, что в гости к мужчине повадилось ходить млекопитающее, которое и крадет у него овощи. Сейчас американец воспринимает животное как своего соседа, а не воришку. Во дворе у Чака есть свое место со столом и табличкой.

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