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1 час назад

Стало известно о планах Папы Римского посетить Россию

Елена Прошина

Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов или в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

Стало известно о планах Папы Римского посетить Россию
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что Франциск не вступает в переговоры по дате визита, поскольку это является «вопросом внутренней политики». По словам Севастьянова, Папа Римский хочет поспособствовать переговорному процессу и всегда подчеркивает своей нейтралитет, при том что иногда его пытаются выставить политизированным.

Папу римского возмутило хорошее отношение к украинским беженцам в Европе

Напомним, что в феврале этого года глава Ватикана в переписке с Севастьяновым и его супругой Светланой Касьян назвал безумием обсуждаемую в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за Украины, добавив, что молится о мире.

Ранее глава МИД Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа Римский может посетить Украину уже в августе. При этом он отметил, что Франциск всегда проявлял желание приехать в Москву для встречи с российскими властями.

В мире,Ричард Галлахер,ФРАНЦИСК,
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