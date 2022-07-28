Стало известно о планах Папы Римского посетить Россию

Папа Римский Франциск может приехать в Россию после сентябрьских выборов или в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова.

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Он отметил, что Франциск не вступает в переговоры по дате визита, поскольку это является «вопросом внутренней политики». По словам Севастьянова, Папа Римский хочет поспособствовать переговорному процессу и всегда подчеркивает своей нейтралитет, при том что иногда его пытаются выставить политизированным.

Напомним, что в феврале этого года глава Ватикана в переписке с Севастьяновым и его супругой Светланой Касьян назвал безумием обсуждаемую в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за Украины, добавив, что молится о мире.