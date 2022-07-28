Американцев напугал неморгающий Байден

Президент США Джо Байден снова насторожил американцев своим поведением. Глава государства выступил с речью, в ходе которой некоторое время не моргал, об этом пишут «Известия».

Речь идет о выступлении 27 июля, в ходе которой Байден рассказал о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок.

«Вы не можете быть сторонником восстания и сторонником правопорядка. Вы не можете быть сторонником восстания и демократии одновременно. Вы не можете быть сторонником восстания и проамериканцем. Дональду Трампу не хватило смелости действовать. Храбрые женщины и мужчины в синем по всей стране никогда не должны забывать об этом», — сказал Байден.

Во время своей речь президент не моргал 17 секунд, что напугало зрителей. Консерватор Бенни Джонсон заметил, что президент слишком мало моргает во время речи. Зрители посчитали, что за 94 секунды видео он моргнул лишь дважды. Кроме того, за это время у него изменился цвет глаз — с голубого на карий.

Некоторые предположили, что на видео глава государства под сильными стимуляторами. Есть и те, кто считает, что выступал вовсе не он. Среди версий – использование технологии CGI для создания изображений, сгенерированных трехмерной компьютерной графикой.

«Это же фейковой видео, верно? Пожалуйста, скажите мне, что это не по-настоящему. Он похож на умалишенного», «Этого парня там нет. Его глаза просто пусты. Жутко», «В его инструкции указано, что ему запрещено моргать?», «Они накачали пациента с деменцией таким количеством адреналина, что он даже не моргает...», - написали зрители.