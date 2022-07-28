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52 минуты назад

В США заявили о плохом сигнале для Байдена

Lenta.ru

Большинство сторонников Демократической партии США не желают видеть президента Джо Байдена кандидатом на выборах 2024 года. Это выглядит для него «не очень хорошо» и является плохим сигналом, такое мнение выразил обозреватель Fox Business Байрон Йорк, сообщает РИА Новости.

В США заявили о плохом сигнале для Байдена
Фото: White House / Global Look PressWhite House / Global Look Press

Последний опрос телеканала CNN показал, что Байден теряет поддержку демократов. Так, только 25 процентов сторонников Демократической партии хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на второй срок в 2024 году. 75 процентов считают, что на следующие президентские выборы должен баллотироваться другой кандидат. Из них почти треть уверены, что Байден не сможет выиграть у республиканцев.

«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — заявил Йорк. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются американцы, обозреватель назвал высокую инфляцию. В свою очередь, по его словам, у людей нет ощущения, что Байден справляется с трудностями. Многие считают, что 79-летний президент должен оставить место главы государства.

«Многое идет не так, и когда это происходит, то обвиняют президента. Не только инфляция — преступность, граница [миграционный кризис на юге США], другие проблемы, в которых люди обвиняют президента», — отметил обозреватель.

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Байден стал самым пожилым президентом США в истории. В этом году ему исполняется 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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