В США заявили о плохом сигнале для Байдена

«Выглядит не очень хорошо, кстати, этот опрос не исключение. У нас были и другие опросы, которые показывают, что большинство, подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был кто-то другой», — заявил Йорк. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются американцы, обозреватель назвал высокую инфляцию. В свою очередь, по его словам, у людей нет ощущения, что Байден справляется с трудностями. Многие считают, что 79-летний президент должен оставить место главы государства.