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1 час назад

Белый дом: Байден планирует переизбраться на следующий президентский срок

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что действующий президент США Джо Байден планирует переизбраться в 2024 году, передает ТАСС,ссылаясь на ее слова во время брифинга.

Белый дом объявил о планах Байдена переизбраться на пост президента
Фото: ReutersReuters

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — сказала она.

Ранее CNN приводил данные опроса, согласно которому лишь 25% сторонников демократов хотят видеть Джо Байдена в качестве кандидата в президенты в 2024 году.

По словам Жан-Пьер, Байден намерен переизбираться, несмотря на данные соцопросов.

Ведущий Fox News допустил участие Мишель Обамы в президентских выборах вместо Байдена.

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