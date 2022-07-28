Bloomberg: эпоха сильной Германии подходит к концу

«Зависимость Германии от России обнажила недостатки ее экономической модели — высокоинтенсивная промышленность, работающая на дешевом газе — и слепоту ее политического класса к зависимости от Кремля. Пока Берлин еще не оправился от шока, Юг Европы становится все более напористым. Это не месть за годы жесткой экономии под руководством Германии, а перекалибровка сил, которая в конечном итоге может привести к оздоровлению ЕС», — отметила она.