США готовятся объявить ЧС из-за оспы обезьян

Белый дом уже в конце недели, вероятно, объявит оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники. Перевод приводит «Интерфакс».
Тем не менее, подчеркивает Politico, решение еще не окончательное. Так, представитель Минздрава США заявил, что министерство «продолжает изучать варианты».
ВОЗ 23 июля объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. На 14 июля общее число подтвержденных случаев заболевания более чем в 60 странах мира превысило 10 тысяч.
В США зарегистрировано почти 3,6 тыс. случаев оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Нью-Йорк. Белый дом в этой связи обсуждает шаги по борьбе с этим вирусом. Ряд чиновников считают, что объявление чрезвычайной ситуации поможет преодолеть бюрократическую волокиту и собрать данные о распространении заболевания. Противники такого решения считают, что режим ЧП не решит проблему нехватки вакцин и трудностей в лечении.