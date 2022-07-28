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49 минут назад

Politico: США готовятся объявить ЧС из-за оспы обезьян

BFM.RU

Белый дом уже в конце недели, вероятно, объявит оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники. Перевод приводит «Интерфакс».

США готовятся объявить ЧС из-за оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

Тем не менее, подчеркивает Politico, решение еще не окончательное. Так, представитель Минздрава США заявил, что министерство «продолжает изучать варианты».

ВОЗ 23 июля объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. На 14 июля общее число подтвержденных случаев заболевания более чем в 60 странах мира превысило 10 тысяч.

В США зарегистрировано почти 3,6 тыс. случаев оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Нью-Йорк. Белый дом в этой связи обсуждает шаги по борьбе с этим вирусом. Ряд чиновников считают, что объявление чрезвычайной ситуации поможет преодолеть бюрократическую волокиту и собрать данные о распространении заболевания. Противники такого решения считают, что режим ЧП не решит проблему нехватки вакцин и трудностей в лечении.

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