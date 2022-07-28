США обвинили в повторении ошибки 20-летней давности

США повторяют на Украине свою ошибку 20-летней давности, которую допустили в Афганистане. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT).

По словам автора материала, поставляя Киеву оружие, Вашингтон полагает, что повторяет афганский «успех». Однако итогом длившейся в течение 20 лет оккупации американскими властями Афганистана стало то, что войска Соединенных Штатов пришлось вывести из страны, бросив недавних союзников, говорится в статье.

Теперь же американские власти, столкнувшись с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим государственным долгом, помогают Киеву как оружием и боеприпасами, так и финансово.