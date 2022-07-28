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27 минут назад

Демократы не станут предлагать кандидатуру Байдена на выборы президента

Елена Прошина

Большинство избирателей от Демократической партии США проголосовали за то, чтобы выдвинуть на выборы президента в 2024 году не действующего главу американского государства Джо Байдена, а другого кандидата. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрос CNN.

Раскрыты шансы Байдена пойти на второй срок в качестве президента
Фото: ReutersReuters

Всего за выбор другого кандидата на пост президента США проголосовали 75% демократов. Из них 24% заявили о желании увидеть на этой должности кого-то другого, так как Байден не сможет победить на следующих президентских выборах. Еще 32% признали, что Байден все еще в состоянии занимать высокий пост в правительстве, но не пост главы США.

Только 25% демократов выразили желание снова выдвинуть кандидатуру Байдена на выборах в 2024 году. Отмечается, что в январе-феврале 2022 года этот показатель составлял 45%.

При этом в начале 2022 года 51% членов и сторонников Демократической партии заявили, что не желают видеть Байдена на выборах в 2024 году. CNN отмечает, что новый опрос показал резкий спад авторитета Байдена в глазах избирателей и его собственной партии.

Ранее консалтинговая компания Morning Consult провела опрос, результаты которого показали, что избиратели в 44 из 50 штатов недовольны работой действующего президента США.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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