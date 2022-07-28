Египет расторг контракт по закупке украинской пшеницы

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации агентства, в декабре прошлого года власти Египта закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Отмечается, что на фоне этого Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило от договорных обязательств» компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.