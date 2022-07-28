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1 час назад

Египет расторг контракт по закупке украинской пшеницы

Lenta.ruиещё 2

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Египет расторг контракт по закупке украинской пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, в декабре прошлого года власти Египта закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Отмечается, что на фоне этого Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило от договорных обязательств» компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов начал работу 27 июля. Он был создан на территории турецкого Университета национальной обороны, ведут работу представители России, Турции, Украины, а также сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН).

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