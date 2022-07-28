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12 минут назад

В США создадут третью политическую партию

Елена Прошина

В США заявили о создании третьей политической партии. Ее основателями станут бывшие члены Демократической и Республиканской партий страны. Их цель — обратиться к миллионам избирателей, которые недовольны неэффективной двухпартийной системой США. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

В США изменят традиционную политическую систему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что партия будет создана через слияние трех политических сил: движения «Renew America Movement», организации «Serve America Movement» и партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом на пост главы американского государства от демократов Эндрю Янгом.

Отмечается, что на роль сопредседателей новой партии «Forward» на первое время были выбраны Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман. Лидеры запланировали серию мероприятий в 20 городах США, чтобы заполучить поддержку избирателей.

Ранее сообщалось, что рейтинг действующего президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкого уровня. Уровень поддержки его действий составляет всего 36%, при этом работу главы американского государства осуждают 59% опрошенных граждан. Подобный рекорд установлен и внутри Демократической партии — уровень ее поддержки опустился с 74 до 69%.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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