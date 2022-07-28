В Швейцарии раскрыли секрет успеха России в Африке

Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, ее успех является следствием ошибок западных государств. Об этом говорится в материале швейцарского телеканала SRF.

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Отмечается, что США долгое время относились к континенту «с позиции мачехи». Бывший американский лидер Дональд Трамп испытывал к Африке презрения, говорится в материале. Кроме того, для нынешнего президента США Джо Байдена этот регион также не относится к числу приоритетов.

По данным SRF, Запад ожидает от Африки развития демократии, эффективного управления и борьбы с коррупцией. Однако африканские лидеры воспринимают это как посягательство на суверенитет их стран.

Также телеканал отмечает, что Африка до сих пор благодарна СССР за финансовую и военную поддержку в их освободительной борьбе.