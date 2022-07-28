Из-за санкций против РФ в Британии может закрыться половина закусочных

В Великобритании около половины заведений, где готовят традиционное для британской кухни блюдо фиш-энд-чипс, работают в убыток из-за увеличения цен на рыбу из России на 35%. Об этом написала британская газета Daily Express.

Фото: Matthias Meckel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Matthias Meckel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

«Около 5000 закусочных могут оказаться под угрозой закрытия, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены», - следует из материала.

По данным издания, треска, которая используется для блюда, подорожала почти в два раза (с 8 до 14 фунтов стерлингов за килограмм) из-за введения пошлины в 35% на импортируемые из РФ морепродукты.

В статье говорится, что таким закусочным («чиппи»), вероятно, придется заменить традиционную треску и пикшу другими видами более дешевой рыбы, такими как хек или сиг. Кроме того, отмечается, что около трети всего импортируемого Великобританией объема рыбы сиговых пород поступает именно из России, под контролем которой находится до 45% мировых поставок.