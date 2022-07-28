Европа угодила в свою же ловушку из-за угроз России

Европейские страны угодили в «собственную ловушку» из-за постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ. Такое мнение выразила в среду, 27 июля, обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер.

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С 24 февраля Евросоюз много раз угрожал Москве положить конец своей «зависимости» от российского газа, однако так и не превратил эти слова в действия, испугавшись экономических и социальных последствий данного решения и встретившись с упорством ряда государств, цитирует РИА Новости специалиста.

В результате, угрожая России введением эмбарго, однако так и не введя его, европейцы попали «в переплет», уверена Лассер. Теперь европейцам приходится жить «под дамокловым мечом», который может обрушиться на их головы в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы.

При этом, как отметила обозреватель французской газеты, для России финансовые последствия сокращения поставок газа безболезненны, поскольку резкий рост цен на голубое топливо в значительной степени компенсирует снижение объема экспорта. Из-за роста цен поставки газа, как ожидается, даже принесут РФ в два раза больше доходов.

Одновременно с этим европейцам, уже взявшим на себя обязательство избавиться от «газовой зависимости» к 2027 году, возможно, придется ускорить данный процесс, однако к тому моменту европейское судно «может покачнуться», предупредила Лассер.