Неморгающий во время выступления Байден напугал жителей США

"Честно говоря, я не знаю, почему ему просто не дают поспать несколько дней, пока у него COVID. Он не нужен нам каждый день или что-то в этом роде. Я думаю, мы все можем обойтись без этого дряхлого старика, нам было бы лучше. Но нет, его продолжают гонять, и это выглядит действительно натужно и неловко. Он совсем нездорово выглядит, и вдобавок его речи похожи на бред сумасшедшего", – отметил один из комментаторов.