Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Черногория приняла решение о заморозке недвижимости, которой владеют граждане России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабинета министров Черногории.
Ранее министр внутренних дел Черногории Филип Аджич объявил, что государство заморозит 44 объекта недвижимости, которые находятся в собственности граждан РФ. Он уточнил, что подобная мера будет действовать в рамках соблюдений санкционного режима, введенного против России в связи с военным конфликтом на Украине.
Эксперты подсчитали, что граждане и компании РФ в прошлом году вложили в экономику Черногории около €129 млн. Среди них €49,46 млн было потрачено на приобретение недвижимости в Черногории.
Посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что РФ последние 15 лет вкладывала огромные инвестиции в экономику Черногории. По его словам, российские бизнесмены за этот промежуток времени инвестировали в Черногорию минимум €1,5 млрд, то есть в среднем по €100 млн в год. Дипломат подчеркнул, что запланированные вложения Европейского союза в Черногорию значительно уступают инвестициям с российской стороны, так как Европейский инвестиционный план для Западных Балкан с 2021 по 2027 год предусматривает для государства не более €600 млн.
Издание напоминает, что 1 марта власти Черногории присоединились к санкционному режиму против России.