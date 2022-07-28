Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Черногория приняла решение о заморозке недвижимости, которой владеют граждане России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабинета министров Черногории.

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Ранее министр внутренних дел Черногории Филип Аджич объявил, что государство заморозит 44 объекта недвижимости, которые находятся в собственности граждан РФ. Он уточнил, что подобная мера будет действовать в рамках соблюдений санкционного режима, введенного против России в связи с военным конфликтом на Украине.

Эксперты подсчитали, что граждане и компании РФ в прошлом году вложили в экономику Черногории около €129 млн. Среди них €49,46 млн было потрачено на приобретение недвижимости в Черногории.

Посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что РФ последние 15 лет вкладывала огромные инвестиции в экономику Черногории. По его словам, российские бизнесмены за этот промежуток времени инвестировали в Черногорию минимум €1,5 млрд, то есть в среднем по €100 млн в год. Дипломат подчеркнул, что запланированные вложения Европейского союза в Черногорию значительно уступают инвестициям с российской стороны, так как Европейский инвестиционный план для Западных Балкан с 2021 по 2027 год предусматривает для государства не более €600 млн.