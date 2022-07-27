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31 минуту назад

Польша 1 сентября назовёт сумму требуемых от Германии репараций

Говорит Москва

Речь идёт об ущербе, который был причинён во время Второй мировой войны.

Польша 1 сентября назовет сумму требуемых от Германии репараций
Фото: ReutersReuters

Как заявил депутат сейма республики Аркадиуш Мулярчик в эфире местного телевидения, в этот же день будет представлен доклад о потерях страны.

Шансы Польши на репарации от Германии оценили

В Варшаве несколько лет назад подняли вопрос о том, что Берлин должен заплатить республике репарации за ущерб во время войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчёта суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять никакие выплаты: в Берлине считают, что оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году, нет.

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