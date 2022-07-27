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18 минут назад

Зеленский сообщил о смерти начальника разведки 299-й бригады авиации Украины

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщил о смерти летчика Александра Кукурбы, который возглавлял разведку штаба 299-й бригады тактической авиации.

Зеленский сообщил о гибели летчика Кукурбы
Фото: Офіс Президента України Офіс Президента України

"160 украинским воинам я присвоил звание героя Украины. И среди них - одному из самых эффективных украинских летчиков майору Александру Кукурбе. В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале героев Украины я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет", - сказал Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.

В среду Нижневербижский сельский совет Ивано-Франковской области сообщил о гибели Кукурбы. Он родился в селе Верхний Вербиж.

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