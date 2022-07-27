Зеленский сообщил о гибели летчика Кукурбы

"160 украинским воинам я присвоил звание героя Украины. И среди них - одному из самых эффективных украинских летчиков майору Александру Кукурбе. В апреле в Мариинском дворце, в Белом зале героев Украины я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет", - сказал Зеленский в обращении, размещенном в его Telegram-канале.