Мельник извинился за свои слова о бандеровцах

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибочными.

Кроме того, в интервью газете Zeit, он допустил, что именно эти высказывания в определенной степени повлияли на его отзыв из Берлина.

По мнению Мельника, он недооценил эмоциональное значение этого «чрезвычайно щекотливого вопроса, особенно для поляков».

«Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», — отметил он.

Также посол поспешил заверить всех в том, что он не националист и «никогда им не был». Мельник указал на то, что жертвами нацистов стали «от восьми до десяти миллионов украинцев», назвав данную «темную главу общей историей и слепым пятном в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться».

Затем он в очередной раз извинился за свои слова, предложив «оставить эту чрезвычайно сложную тему историкам».

Мельник сообщил, что он покинет Германию через две-три недели. Свой отзыв из Берлина он назвал «рутинным делом», которое при этом имеет отношение к его методам дипломатии.