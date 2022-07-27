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13 минут назад

Эксперты призвали США открыть каналы связи с Россией

Елена Прошина

Правительству США необходимо начать открывать каналы связи с Россией, если они хотят искать возможности для компромисса. Так считают политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп и научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты призвали США открыть каналы связи с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты считают, что начало переговоров потребует от дипломатов ощутимых усилий, но даже в этой ситуации ничто не может гарантировать успешного достижения компромисса. «Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали», – считают эксперты.

Напомним, что ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить переговоры с Россией.

В мире,Владимир Зеленский,Европейский совет,
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