Эксперты призвали США открыть каналы связи с Россией

Правительству США необходимо начать открывать каналы связи с Россией, если они хотят искать возможности для компромисса. Так считают политический эксперт аналитического центра RAND Corporation Сэмюэл Черэп и научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты считают, что начало переговоров потребует от дипломатов ощутимых усилий, но даже в этой ситуации ничто не может гарантировать успешного достижения компромисса. «Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали», – считают эксперты.