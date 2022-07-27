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14 минут назад

В США призвали переименовать оспу обезьян, чтобы не задевать чувства геев и темнокожих

Глава Департамента здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился к руководителю ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с просьбой дать оспе обезьян более толерантное название.

В США призвали переименовать оспу обезьян ради геев и темнокожих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению американского чиновника, имеющаяся сейчас в нем отсылка оказывает «разрушительное и стигматизирующее воздействие» на темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества, передает французская газета Le Monde.

Васан уверен, что слово «обезьяна» в названии заболевания может возродить у этнических и сексуальных меньшинств память о расистских оскорблениях и впоследствии привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за помощью к врачам из-за страха снова быть униженными. При этом чиновник в своем письме к главе ВОЗ напомнил, что Гебрейесус ранее уже и сам говорил о возможном переименовании.

Также Васан обратил внимание на то, что оспа обезьян изначально является неправильным названием, поскольку вирус не возникает у приматов. Заболевание классифицировали подобным образом только из-за «инфекции, обнаруженной у этих животных во время исследований».

В La Monde напомнили, что оспой обезьян может заразиться любой человек, однако с момента ее появления в Европе и США ей в подавляющем большинстве болели мужчины, имеющие половые контакты с другими представителями своего пола. Лидером по числу инфицированных данным заболеванием в США на сегодняшний день остается Нью-Йорк, где с начала эпидемии зафиксировали 1092 случаев. Всего в мире выявили свыше 15 тысяч пациентов с оспой обезьян.

В мире,Общество,ВОЗ,
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