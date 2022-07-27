В США призвали переименовать оспу обезьян ради геев и темнокожих

Глава Департамента здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился к руководителю ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с просьбой дать оспе обезьян более толерантное название.

По мнению американского чиновника, имеющаяся сейчас в нем отсылка оказывает «разрушительное и стигматизирующее воздействие» на темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества, передает французская газета Le Monde.

Васан уверен, что слово «обезьяна» в названии заболевания может возродить у этнических и сексуальных меньшинств память о расистских оскорблениях и впоследствии привести к тому, что некоторые пациенты, заразившиеся вирусом, не станут обращаться за помощью к врачам из-за страха снова быть униженными. При этом чиновник в своем письме к главе ВОЗ напомнил, что Гебрейесус ранее уже и сам говорил о возможном переименовании.

Также Васан обратил внимание на то, что оспа обезьян изначально является неправильным названием, поскольку вирус не возникает у приматов. Заболевание классифицировали подобным образом только из-за «инфекции, обнаруженной у этих животных во время исследований».