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27 июля

Житель Флориды заразился поедающим мозг паразитом

Елена Прошина

Врачи пытаются спасти жизнь 13-летнего Калеба, жителя американского штата Флорида. Во время купания в море амеба Naegleria fowleri, поедающая клетки мозга, незаметно для мальчика проникла в его организм через нос. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Житель Флориды заразился поедающим мозг паразитом
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что при попадании в организм человека через нос паразит постепенно движется к головному мозгу. В результате, у жертвы возникает первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). По словам экспертов, амеба практически «съедает» мозг. Шансы на выживание составляют порядка 3%.

По данным издания, через пять дней у школьника началась лихорадка, сопровождающаяся галлюцинациями. После первичного обследования врачи диагностировали у него менингит. Но позже выяснилось, что они ошиблись.

За это время Naegleria fowleri «захватила» значительную часть мозга подростка, он впал в коматозное состояние.

Ранее сообщалось, что в Техасе от ПАМ погиб ребенок. Он играл на газоне, рядом с разбрызгивателем воды. Заражение также произошло незаметно. Медики поставили верный диагноз, но спасти мальчика не смогли.

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